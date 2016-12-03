«Ростов» - «Зенит»: поле стадиона «Олимп-2» активно расчищают от снега
Снегопад не помещает проведению матча 17-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».
В данный момент работники клуба активно расчищают поле от снега. В этом им помогают и игроки молодежного состава «Ростова».
Снег в Ростове-на-Дону прекратился, но вечером вновь ожидаются осадки.
Напомним, что матч «Ростов» - «Зенит» начнется в 19:00.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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