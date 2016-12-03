Тренеры «Ювентуса» будут заниматься с юными воспитанниками «Терека»
Тренеры «Ювентуса» помогут грозненскому «Тереку» в подготовке молодых футболистов.
- Тренеры «Ювентуса» уже здесь, они будут входить в академию футбола «Рамзан» и с 15 января приступят к работе. Будут готовить наших детей, ведь наша задача поставлять игроков в основную команду. В планах хотим поднять академию на очень высокий уровень не только в России, но и в Европе. Может, будет какое-то партнерство между основными командами, но пока рано об этом говорить, - цитирует вице-президента «Терека» Хайдара Алханова агентство ТАСС.
Академия футбола «Рамзан» принадлежит грозненскому клубу. В ней занимаются юные футболисты в возрасте от 11 до 16 лет.
Матч
Место и дата
04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция
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