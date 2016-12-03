Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур1 : 2СКА
Футбол  ЦСКА4 : 0Урал
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Челси
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрген Клопп: «Ливерпуль» является правильным клубом для молодых игроков

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал журналистам, что никогда не смотрит на возраст игрока, пока у того есть желание прогрессировать.

- Пока игрок развивается, мне нет заботы до его возраста. Они все моложе, чем я. Кто-то совсем молод, кто-то чуть старше, опыт некоторых мы можем использовать в команде. Все хорошо. Мне нравится работать с этими ребятами и я не сравниваю их возраст.

Если вы рано начали, у вас больше времени, чтобы сделать карьеру. Мое мнение, «Ливерпуль» является правильным клубом для молодых игроков. Здесь есть все, чтобы развиваться и прогрессировать. Немного удачи, правильное отношение и у нас появляется приличный игрок в команде. Сейчас я даже не знаю, когда игрок перестает считаться молодым. И 22, и 23 года – тоже молодой возраст, передает слова Клоппа портал Goal.com.

Напомним, что «Ливерпуль», набрав 30 очков в 13 турах чемпионата Англии, занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая всего лишь на очко от «Челси». В ближайшем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Борнмутом». Встреча состоится 4 декабря на поле стадиона «Виталити - Дин Корт» в 16:30 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Сити» - «Челси». Текстовая трансляция начнется в 15:30Центральный матч 14-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Челси» на нашем портале.Класико и остальные. Что смотреть на выходныхКласико и остальные. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи европейского уик-энда, который обещает быть как никогда жарким.«Челси» и «Ман Сити» сыграют вничью». Прогноз на 14-й тур АПЛ«Челси» и «Ман Сити» сыграют вничью». Прогноз на 14-й тур АПЛОбозреватель «Советского спорта» Артем Терентьев дает прогнозы на матчи 14-го тура АПЛ.АПЛ. 14-й тур. «Манчестер Сити» - «Челси», «Вест Хэм» - «Арсенал» и другие матчиРезультаты матчей 14-го тура чемпионата Англии.Мой первый сезон в АПЛ – просто фантастика!» Конте – перед игрой с «Сити»Мой первый сезон в АПЛ – просто фантастика!» Конте – перед игрой с «Сити»Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с «Манчестер Сити».Криштиану Роналду мог скрыть налоги на сумму 150 миллионов евроНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является одним из участников махинаций по сокрытию налогов, сообщает немецкое издание Spiegel.Моуринью хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» РакитичаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить состав своей команды полузащитником «Барселоны» Иваном Ракитичем.«Тоттенхэм» продлил контракт с Вертонгеном до 2019 годаЗащитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген продолжит выступления за лондонский клуб. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.Месут Озил: Прошло уже три года, а я до сих пор вспоминаю время в «Реале»Месут Озил: Прошло уже три года, а я до сих пор вспоминаю время в «Реале»Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил дал интервью мадридскому изданию Marca.«Эвертон» готов выложить за Шнайдерлина 20 млн фунтовПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.Клаудио Раньери: Я доволен летними трансферами «Лестера»Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери не считает, что клуб допустил ошибки в трансферной политике минувшим летом.«Боруссия» попросила «Ливерпуль» забыть о ПулишичеДортмундская «Боруссия» категорически отвергла попытки «Ливерпуля» заполучить молодого полузащитника Кристиана Пулишича, сообщает The Sun.Касорла пропустит три месяца из-за травмыПолузащитник «Арсенала» Санти Касорла выбыл на три месяца из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Эктор Бельерин: Жиру силен, но против Макгрегора невозможно что-то противопоставитьЗащитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин оценил шансы партнера по команде Оливье Жиру в поединке против чемпиона UFC Конора Макрегора.«Уфа» ожидает ответа от «Манчестер Сити» по стажировке ГончаренкоГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб ожидает ответа «Манчестер Сити» по стажировке главного тренера уфимцев Виктора Гончаренко.«Ливерпуль» готов выложить за форварда «Селтика» 20 млн фунтовТренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом намерен укрепить атакующую линию команды в январе 2017 года.Кейн продлил контракт с «Тоттенхэмом» еще на 6 летФорвард «Тоттенхэма» Харри Кейн продолжит свои выступления за лондонский клуб. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.Марсьяль может вернуться в чемпионат ФранцииТренерский штаб «ПСЖ» заинтересован в услугах нападаюещего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Об этом сообщает издание The Sun. ю.«Байер» попытается приобрести Рохо в январе 2017 годаЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо попал в сферу интересов леверкузенского «Байера». Об этом сообщает издание Daily Mail.«Бавария» и «Челси» поборются за игрока «Хоффенхайма»Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом утверждает издание ESPN.

Борнмут
Борнмуткалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Юрген Клопп
Юрген Клоппвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение