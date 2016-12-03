Юрген Клопп: «Ливерпуль» является правильным клубом для молодых игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал журналистам, что никогда не смотрит на возраст игрока, пока у того есть желание прогрессировать.

- Пока игрок развивается, мне нет заботы до его возраста. Они все моложе, чем я. Кто-то совсем молод, кто-то чуть старше, опыт некоторых мы можем использовать в команде. Все хорошо. Мне нравится работать с этими ребятами и я не сравниваю их возраст.

Если вы рано начали, у вас больше времени, чтобы сделать карьеру. Мое мнение, «Ливерпуль» является правильным клубом для молодых игроков. Здесь есть все, чтобы развиваться и прогрессировать. Немного удачи, правильное отношение и у нас появляется приличный игрок в команде. Сейчас я даже не знаю, когда игрок перестает считаться молодым. И 22, и 23 года – тоже молодой возраст, передает слова Клоппа портал Goal.com.

Напомним, что «Ливерпуль», набрав 30 очков в 13 турах чемпионата Англии, занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая всего лишь на очко от «Челси». В ближайшем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Борнмутом». Встреча состоится 4 декабря на поле стадиона «Виталити - Дин Корт» в 16:30 по московскому времени.

