Дубль Ничушкина принес победу ЦСКА над «Адмиралом»

Хоккеисты московского ЦСКА переиграли в гостях «Адмирал» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Роберт Саболич и Джеймс Райт. У ЦСКА точные броски на счету Кирилла Петрова и Валерия Ничушкина, оформившего дубль в матче.

Отметим, что победную шайбу форвард армейцев Валерий Ничушкин забросил за четыре секунды до конца третьего периода.

После этой игры ЦСКА набрал 85 очков в 39 встречах и занимает вторую строчку на «Западе». «Адмирал» с 55 баллами после 37 матчей занимает шестую строчку в Восточной конференции.



В следующем матче 5 декабря ЦСКА в Шанхае сыграет с «Куньлунем». В тот же день «Адмирал» во Владивостоке примет питерский СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат