Дубль Ничушкина принес победу ЦСКА над «Адмиралом»
Хоккеисты московского ЦСКА переиграли в гостях «Адмирал» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Роберт Саболич и Джеймс Райт. У ЦСКА точные броски на счету Кирилла Петрова и Валерия Ничушкина, оформившего дубль в матче.
Отметим, что победную шайбу форвард армейцев Валерий Ничушкин забросил за четыре секунды до конца третьего периода.
После
этой игры ЦСКА набрал 85 очков в 39 встречах и занимает вторую строчку на «Западе».
«Адмирал» с 55 баллами после 37 матчей занимает шестую строчку в Восточной
конференции.
В следующем матче 5 декабря ЦСКА в Шанхае сыграет с «Куньлунем». В тот же день «Адмирал» во Владивостоке примет питерский СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - ЦСКА - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Саболич (Висневски, Краснослободцев), 9:42 (1:0 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 25:23 (1:1). Петров (Киселевич, Блажиевский), 51:00 (1:2). Райт (Краснослободцев), 55:01 (2:2). Ничушкин 59:56 (2:3).
Место и дата
03 декабря 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция