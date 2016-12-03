ЦСКА - Урал. Чалов и Натхо выйдут на поле с первых минут
ЦСКА обнародовал стартовый состав на матч 17-го тура чемпионата России против «Урала».
Наш состав на #ЦСКАУрал! pic.twitter.com/AZdbGQXmlD— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 3 декабря 2016 г.
Составы! «Урал»: Заболотный, Динга, Данцев, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Коробов, Павленко, Павлюченко и Лунгу. #ЦСКАУрал— ФК Урал (@FCURAL) 3 декабря 2016 г.
Матч начнется в Москве в 14:00.
ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» пока идет на 12-м месте.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес, Березуцкий В., Натхо, Головин, Тошич, Миланов, Траоре, Чалов
Урал: Заболотный, Фонтанелло, Кулаков, Данцев, Новиков, Коробов, Фидлер, Динга, Павленко, Лунгу, Павлюченко
Предупреждения:
нет - Новиков, 37
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция