Дмитрий Квартальнов: Соперник показал, как надо играть первый период

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».

- Довольны результатом. В первом периоде играли тяжело. Соперник показал, как надо играть первый период. Его не смогли занести себе в зачет. Второй и третий получились хорошие. Ребята выложились до конца и Боженька вознаградил нас голом, - цитирует Квартальнова «Чемпионат».

Хоккеисты московского ЦСКА переиграли в гостях «Адмирал» со счетом 3:2.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Роберт Саболич и Джеймс Райт. У ЦСКА точные броски на счету Кирилла Петрова и Валерия Ничушкина, оформившего дубль в матче.