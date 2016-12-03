Александр Андриевский: Гол за четыре секунды огорчил
Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.
- Мы сыграли хорошую игру. Все неплохо, только результат плохой. Сражались до последней минуты. Отдали все силы. Гол за четыре секунды огорчил. Но если будем играть так дальше, то все получится, - цитирует Андриевского «Чемпионат».
Хоккеисты московского ЦСКА переиграли в гостях «Адмирал» со счетом 3:2.
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Роберт Саболич и Джеймс Райт. У ЦСКА точные броски на счету Кирилла Петрова и Валерия Ничушкина, оформившего дубль в матче.
Матч
Адмирал - ЦСКА - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Саболич (Висневски, Краснослободцев), 9:42 (1:0 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 25:23 (1:1). Петров (Киселевич, Блажиевский), 51:00 (1:2). Райт (Краснослободцев), 55:01 (2:2). Ничушкин 59:56 (2:3).
Место и дата
03 декабря 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция