Александр Андриевский: Гол за четыре секунды огорчил

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

- Мы сыграли хорошую игру. Все неплохо, только результат плохой. Сражались до последней минуты. Отдали все силы. Гол за четыре секунды огорчил. Но если будем играть так дальше, то все получится, - цитирует Андриевского «Чемпионат».

Хоккеисты московского ЦСКА переиграли в гостях «Адмирал» со счетом 3:2.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Роберт Саболич и Джеймс Райт. У ЦСКА точные броски на счету Кирилла Петрова и Валерия Ничушкина, оформившего дубль в матче.