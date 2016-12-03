Промоутер Гассиева: То, что Лебедев не выставляет пояс WBA - это незаконно. Они боятся проиграть

Со-промоутер российского «крузера» Мурата Гассиева Леон Маргулес выразил недоумение в связи с тем, что его подопечный будет драться с Денисом Лебедевым только за один чемпионский пояс - по версии IBF.

- Я подписывал совсем другую сделку. В свое время IBF попросила Гассиева подождать, пока Лебедев сразится с Рамиресом, чтобы потом провести поединок с победителем за два титула. А выигравший данный бой впоследствии должен был выйти на победителя противостояния Дортикос - Шуменов. Но в последний момент компания «Мир Бокса» или люди Лебедева отказались выставлять пояс WBA. Это незаконно. Теперь на ситуацию может как-то повлиять только сама Всемирная боксерская ассоциация, - заявил Маргулес в интервью FightSpace.

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Напомним, Мурат Гассиев является обязательным претендентом для Дениса Лебедева по линии IBF.

Поединок состоится сегодня в Москве. Ориентировочное время начала - 23:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого боя.

Сегодня на повторном взвешивании Лебедев оказался тяжелее соперника на три килограмма.

