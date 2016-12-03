Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур1 : 2СКА
Футбол  ЦСКА4 : 0Урал
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Манчестер Сити- : -Челси
Футбол  Барселона- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Знарок: Дали отдохнуть Дацюку, впереди тяжелые домашние матчи и Кубок Первого канала

Источник:  ХК «Амур»Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Амуром» (2:1).

- Тяжелая игра сегодня у нас сложилась. Довольны, что забрали три очка.

- Отсутствие Дацюка связано с тем, что хотели обыграть «Амур» малой кровью?
- Нет, просто дали Павлу отдохнуть. Сложный выезд, сложные игры дома предстоят, а потом и Кубок Первого канала, - приводит слова Знарка официальный сайт «Амура».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли в Хабаровске «Амур» со счетом 2:1. На гол Томаша Зогорны гости ответили дублем Сергея Широкова.

После этой встречи армейцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 93 очка. Хабаровчане с 41 очком остались на 13-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет во Владивостоке против «Адмирала» 5 декабря. Встреча начнется в 12:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Амур» в это же время примет «Северсталь».

Матч

Амур - СКА - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Зогорна (Атюшов, Метсола), 33:56 (1:0). Широков (Рукавишников, Каблуков), 34:29 (1:1). Широков (Яковлев, Ковальчук), 42:22 (1:2 - бол.).

Место и дата

03 декабря 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СКА одержал волевую победу над «Амуром», Широков оформил дубльСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли в Хабаровске «Амур» со счетом 2:1.«Амур» - СКА. Тихонов сыграет вместо Дацюка в первом звенеТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Амура».СКА и «Динамо» разбудил! Как питерский клуб создал бешеную интригу в КХЛСКА и «Динамо» разбудил! Как питерский клуб создал бешеную интригу в КХЛБитва за плей-офф продолжается. И в пятницу в лидеры этой смертельной гонки на Западе вышли динамовцы, разгромившие в Москве «Югру» - 6:0.Артем Зуб: Переход в СКА для меня – огромный шаг впередЗащитник Артем Зуб, которого 1 декабря «Амур» обменял в СКА, поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Александр Гуськов: Зуб нужен СКА для глубины составаЗаслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился своим мнением о переходе защитника «Амура» Артема Зуба в СКА.«Даже профессору было чему поучиться». Каким студентом был Павел Дацюк«Даже профессору было чему поучиться». Каким студентом был Павел ДацюкМинистр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о дипломной работе капитана СКА, которая поможет детскому хоккею в России.Браво, сенсей Дадонов! Как форвард СКА сделал хет-трик в ШанхаеБраво, сенсей Дадонов! Как форвард СКА сделал хет-трик в ШанхаеСКА сумел взять верх над «Куньлунем» лишь благодаря хет-трику нападающего Евгения Дадонова, который явно недолюбливает восточные клубы.СКА в Шанхае обыграл «Куньлунь», Дадонов оформил хет-трикСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Шанхае обыграл «Куньлунь» со счетом 5:3.Артем Зуб: Думал, что сегодня буду играть, но утром мне объявили о переходе в СКАЗащитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб из хабаровского «Амура».Артем Зуб перешел в СКАЗащитник хабаровского «Амура» Артем Зуб перешел в СКА, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.Артем Зуб близок к переходу из «Амура» в СКАЗащитник хабаровского «Амура» Артем Зуб в ближайшее время может пополнить состав СКА, сообщает «Чемпионат.com».Коскинен, Хохлачев и еще 25 игроков СКА отправились на выездную сериюСКА отправился в выездную серию на Дальний Восток, сообщает официальный сайт команды.«Дацюк – в «Динамо»! Как прошел мастер-класс капитана СКА для динамовских детей«Дацюк – в «Динамо»! Как прошел мастер-класс капитана СКА для динамовских детейПеред выездной серией на Дальний Восток нападающий СКА Павел Дацюк участвует в тренировках не только в качестве игрока, но и тренера.Вячеслав Быков: СКА создали под интересы сборной России, позже мы проанализируем результат этой концепцииБывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о КХЛПавел Дацюк: На Кубке Первого канала всегда приятно игратьФорвард СКА и сборной России Павел Дацюк поделился мнением о Кубке Первого канала.Александр Медведев: Я бы не стал говорить, что СКА легко расправился с ЦСКАЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об игре петербургского клуба в КХЛ.Александр Гулявцев: Мы проводим подряд второй хороший матч, но очков не прибавляетсяГлавный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение своей команды от СКА (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Олег Знарок: «Северсталь» сегодня очень хорошо игралаГлавный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Знарок играет в кошки-мышки. Как СКА вернул интригу в КХЛЗнарок играет в кошки-мышки. Как СКА вернул интригу в КХЛЧтобы обострять борьбу в заранее выигранных поединках, питерские армейцы придумали новую тактику.СКА нанес «Северстали» седьмое поражение подрядПетербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Северсталью» со счетом 4:3.

СКА
СКАкалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Павел Дацюк
Павел Дацюквсе новости

Cпецпредложение