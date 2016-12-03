Олег Знарок: Дали отдохнуть Дацюку, впереди тяжелые домашние матчи и Кубок Первого канала

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Амуром» (2:1).

- Тяжелая игра сегодня у нас сложилась. Довольны, что забрали три очка.

- Отсутствие Дацюка связано с тем, что хотели обыграть «Амур» малой кровью?

- Нет, просто дали Павлу отдохнуть. Сложный выезд, сложные игры дома предстоят, а потом и Кубок Первого канала, - приводит слова Знарка официальный сайт «Амура».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли в Хабаровске «Амур» со счетом 2:1. На гол Томаша Зогорны гости ответили дублем Сергея Широкова.

После этой встречи армейцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 93 очка. Хабаровчане с 41 очком остались на 13-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет во Владивостоке против «Адмирала» 5 декабря. Встреча начнется в 12:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Амур» в это же время примет «Северсталь».