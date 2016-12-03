Пять кандидатов в сборную из ЦСКА не полетят в Шанхай

После победы ЦСКА во Владивостоке над «Адмиралом» (3:2) пять кандидатов в сборную России из ЦСКА улетели в Москву готовиться к Кубку Первого канала, который надо обязательно выиграть. В честь 70-летнего юбилея отечественного хоккея.

Это вратарь Илья Сорокин, защитники Игорь Ожиганов и Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин и Валерий Ничушкин.

В понедельник ЦСКА сыграет в Шанхае в «Куньлунем».