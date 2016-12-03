Нападающий Стэплтон присоединился к «Спартаку»

«Спартак» заявил для участия в чемпионате КХЛ американского форварда Тима Стэплтона, сообщает официальный сайт красно-белых.

После получения необходимых документов нападающий прибыл в Россию и уже присоединился к команде, которой предстоит сегодня провести заключительный матч выездной серии с «Ак Барсом».

Нынешний сезон Стэплтон начал в шведском «Ферьестаде», за который провел 20 матчей и набрал четыре (1+3) очка.