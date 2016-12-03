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Годвин Обайе: Я забил два мяча в контрольной игре «Спартака», и у меня нет проблем со здоровьем

Источник:  Own Goal NigeriaКомментарии

Нигерийский нападающий Годвин Обайе рассказал о непростых обстоятельствах своего перехода в московский «Спартак».

- Я забил дважды в контрольной игре, несмотря на холод. Господь помог мне сыграть удачно в этой встрече.

Клуб пригласил меня на медосмотр, который продлился два часа. Они сказали, что все прекрасно, у меня нет проблемы, но есть проблема в переговорах с моим нынешним клубом.

Еще есть время для разрешения ситуации со «Спартаком», но если ничего не получится - у меня есть список других клубов, куда мог бы перейти, - рассказал Обайе.

 

Напомним, Обайе прибыл на просмотр 8 ноября вместе с двумя ганскими нападающими - 18-летним Диксоном Афоаква из брестского «Динамо» и Джонатаном Осабутей из «Тема Ют». Все это время футболисты тренировались с молодежным составом «Спартака».

«Спартак» не стал подписывать контракты ни с одним из находившихся на просмотре игроков. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Обайе, Афоаква и Осабутей продолжают заниматься с дублем, и решение по их будущему должны принять тренеры молодежной команды или «Спартак-2».

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