«Куньлунь» обыграл «Северсталь»
«Куньлунь» взял верх над «Северсталью» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Олег Яшин и Мартин Бакош.
Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.
5 декабря «Куньлунь» примет ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день сыграет на выезде с «Амуром».
Матч
Куньлунь Ред Стар - Северсталь - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Яшин (Юйэнь), 13:28 (1:0). Бакош (Поникаровский, Марцинко), 43:48 (2:0).
Место и дата
03 декабря 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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