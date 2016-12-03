«Куньлунь» обыграл «Северсталь»

Владимир Юрзинов: Я очень рад что мы сегодня заработали три очка

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов прокомментировал победу своих подопечных над «Северсталью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.