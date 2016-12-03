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«Куньлунь» обыграл «Северсталь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Куньлунь» взял верх над «Северсталью» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

У победителей отличились Олег Яшин и Мартин Бакош.

Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.

5 декабря «Куньлунь» примет ЦСКА, а «Северсталь» в тот же день сыграет на выезде с «Амуром». 

Матч

Куньлунь Ред Стар - Северсталь - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Яшин (Юйэнь), 13:28 (1:0). Бакош (Поникаровский, Марцинко), 43:48 (2:0).

Место и дата

03 декабря 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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