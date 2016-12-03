Андрей Шкаликов: Если Гассиев справится с эмоциями, то Лебедеву будет непросто

Известный промоутер Андрей Шкаликов считает, у российского боксера Дениса Лебедева больше шансов выиграть титульный бой в Москве, нежели у его соотечественника Мурата Гассиева.

- На мой взгляд, если оценивать параметры соперников - возраст, рост, вес, физическую мощь, количество проведенных боев и побед - я отдаю предпочтение Лебедеву. Примерно в соотношении 60 на 40 процентов. Но если Гассиев в психологическом плане сумеет справиться со своими эмоциями, то шансы будут равными - 50 на 50. Но нельзя забывать, что это первый тяжелый вес, и сильный удар может все решить на первой минуте любого раунда.

Тактика отработана тренерским штабом еще за месяц-два до боя. Эмоции Гассиева - это высокий уровень боя, большое количество зрителей, у него ведь раньше не было таких матчей. Это ажиотаж, внимание, интервью: если со всем Гассиев справится, то Лебедеву будет непросто, - передает слова Шкаликова «Р-Спорт».

Напомним, что действующий чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев будет защищать свои титулы в поединке с небитым уроженцем Владикавказа Муратом Гассиевым. Примерное время начала боя - 23:00 (мск).

Сегодня на повторном взвешивании Лебедев оказался тяжелее соперника на три килограмма.

А со-промоутер российского «крузера» Мурата Гассиева Леон Маргулес выразил недоумение в связи с тем, что его подопечный будет драться с Денисом Лебедевым только за один чемпионский пояс - по версии IBF.