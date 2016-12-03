Эльмир Набиуллин: На «Спартак» дополнительно настраиваться не требуется
Защитник «Рубина» Эльмир Нибиуллин поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в 17-м туре чемпионата России.
«Особенно серьезно готовимся к этому матчу, так как «Спартак» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата. Дополнительно настраиваться на игру с лидером не требуется. Это последний матч в нынешнем году, поэтому «Рубин» постарается сыграть на своем максимуме», - сказал игрок.
Матч пройдет в Москве 5 декабря. Начало - в 19:30 мск.
Матч
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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