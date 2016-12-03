Чалов забил свой первый гол в чемпионате России
Нападающий ЦСКА Федор Чалов, поразив ворота «Урала» в домашнем матче 17-го тура РФПЛ, открыл счет своим голам в чемпионате России.
18-летний форвард, проводящий сегодня пятую игру в премьер-лиге, также стал автором результативной передачи на Ласина Траоре.
Завершился первый тайм, армейцы выигрывают со счетом 4:0.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)
Предупреждения:
нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция