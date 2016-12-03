Дорен Абер выиграла спринт в Эстерсунде, Акимова замкнула тридцатку сильнейших

Пятикратная чемпионка мира Мари Дорен Абер стала победительницей спринта на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде.

30-летняя Дорен Абер преодолела дистанцию 7,5 километра за 20 минут и 9,7 десятых секунды, сумев обойтись без промахов. Второй стала финка Кайса Макарайнен, третьей - чешская биатлонистка Габриэла Коукалова (в прошлом - Соукалова).

Победительница индивидуальной гонке в Эстерсунде немка Лаура Дальмайер, бежавшая в желтой майке лидера Кубка мира, допустила неточность последним, десятым выстрелом, и в итоге показала четвертый результат.

Лучшей из россиянок сегодня стала Татьяна Акимова (30-е место). Светлана Слепцова стала 61-й и не отобралась в гонку преследования, которая состоится завтра.



В 16:45 по Москве на старт спринтерской гонки выйдут мужчины.

Эстерсунд (Швеция)

Первый этап Кубка мира

Спринт. Женщины. 7,5 км



1. Мари Дорен Абер (Франция) — 20.09,7 (0 промахов).

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +11,4 (1).

3. Габриэла Коукалова (Чехия) +19,9 (0).

4. Лаура Дальмайер (Германия) +25,7 (1).

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +40,9 (0).

6. Ванесса Хинц (Германия) +43,2 (0).

7. Тириль Экхофф (Норвегия) +43,8 (1).

8. Надежда Скардино (Беларусь) +44,2 (0).

9. Галина Вишневская (Казахстан) +49,4 (0).

10. Жюстин Бреза (Франция) +51,7 (1)…

30. Татьяна Акимова (Россия) +1.32,5 (1)…

42. Анастасия Загоруйко (Россия) +2.03,9 (2)…

44. Екатерина Глазырина (Россия) +2.08,3 (1)…

52. Ольга Подчуфарова (Россия) +2.22,1 (1)…

61. Светлана Слепцова (Россия) +2.40,2 (2).