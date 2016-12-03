Дорен Абер выиграла спринт в Эстерсунде, Акимова замкнула тридцатку сильнейших
Пятикратная чемпионка мира Мари Дорен Абер стала победительницей спринта на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде.
30-летняя Дорен Абер преодолела дистанцию 7,5 километра за 20 минут и 9,7 десятых секунды, сумев обойтись без промахов. Второй стала финка Кайса Макарайнен, третьей - чешская биатлонистка Габриэла Коукалова (в прошлом - Соукалова).
Победительница индивидуальной гонке в Эстерсунде немка Лаура Дальмайер, бежавшая в желтой майке лидера Кубка мира, допустила неточность последним, десятым выстрелом, и в итоге показала четвертый результат.
Лучшей из россиянок сегодня стала Татьяна Акимова (30-е место). Светлана Слепцова стала 61-й и не отобралась в гонку преследования, которая состоится завтра.
В 16:45 по Москве на старт спринтерской гонки выйдут мужчины.
Эстерсунд (Швеция)
Первый этап Кубка мира
Спринт. Женщины. 7,5 км
1. Мари Дорен Абер (Франция) — 20.09,7 (0 промахов).
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +11,4 (1).
3. Габриэла Коукалова (Чехия) +19,9 (0).
4. Лаура Дальмайер (Германия) +25,7 (1).
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +40,9 (0).
6. Ванесса Хинц (Германия) +43,2 (0).
7. Тириль Экхофф (Норвегия) +43,8 (1).
8. Надежда Скардино (Беларусь) +44,2 (0).
9. Галина Вишневская (Казахстан) +49,4 (0).
10. Жюстин Бреза (Франция) +51,7 (1)…
30. Татьяна Акимова (Россия) +1.32,5 (1)…
42. Анастасия Загоруйко (Россия) +2.03,9 (2)…
44. Екатерина Глазырина (Россия) +2.08,3 (1)…
52. Ольга Подчуфарова (Россия) +2.22,1 (1)…
61. Светлана Слепцова (Россия) +2.40,2 (2).