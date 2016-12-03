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Постнова будет капитаном сборной России по гандболу на чемпионате Европы

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине Людмила Постнова выбрана капитаном сборной России по гандболу на чемпионат Европы. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Постнова в январе 2016 года возобновила карьеру после двухлетнего перерыва и стала чемпионкой России сезона-2015/16 в составе «Астраханочки». В марте Постнова помогла сборной России выиграть олимпийский квалификационный турнир, но в июле получила травму руки и была вынуждена пропустить Олимпиаду.

Чемпионат Европы пройдет с 4 по 18 декабря в Швеции. В воскресенье, 4 декабря, сборная России в первой половине дня отправится в Хельсингборг, где будет проводить свои матчи, через Копенгаген.

Первый матч национальная команда проведет 5 декабря против сборной Хорватии. 7 декабря российские гандболистки сыграют с Румынией, а 9 декабря - с Норвегией. Три лучшие команды выйдут в основной этап континентального первенства.

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