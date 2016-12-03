Екатерина Глазырина: Не удержалась на трассе и упала, запуталась в сетке

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина прокомментировала свое падение во время спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

- Это произошло на финишном круге, когда я ехала со спуска. Он не самый опасный, да и трасса сделана хорошо. Но ноги настолько затекли, что уже не держали. Не от усталости, но причину я не назову.

Не удержала равновесие и вылетела за трассу. Запуталась в сетке, вставала долго. Слава Богу, ничего страшного со мной и винтовкой не произошло, - рассказала Глазырина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, победительницей гонки стала француженка Мари Дорен Абер. Екатерина Глазырина показала 45-й результат, допустив один промах.

Завтра спорстменки выйдут на старт гонки преследования.

Эстерсунд (Швеция)

Первый этап Кубка мира

Спринт. Женщины. 7,5 км



1. Мари Дорен Абер (Франция) — 20.09,7 (0 промахов).

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +11,4 (1).

3. Габриэла Коукалова (Чехия) +19,9 (0).

4. Лаура Дальмайер (Германия) +25,7 (1).

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +40,9 (0).

6. Ванесса Хинц (Германия) +43,2 (0).

7. Тириль Экхофф (Норвегия) +43,8 (1).

8. Надежда Скардино (Беларусь) +44,2 (0).

9. Галина Вишневская (Казахстан) +49,4 (0).

10. Жюстин Бреза (Франция) +51,7 (1)…

30. Татьяна Акимова (Россия) +1.32,5 (1)…

42. Анастасия Загоруйко (Россия) +2.03,9 (2)…

44. Екатерина Глазырина (Россия) +2.08,3 (1)…

52. Ольга Подчуфарова (Россия) +2.22,1 (1)…

61. Светлана Слепцова (Россия) +2.40,2 (2).



