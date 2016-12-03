Мурашов занял второе место на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 метров, Кулижников – третий
Российские конькобежцы Руслан Мурашов и Павел Кулижников попали в тройку призеров на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 метров.
Мурашов занял второе место, Кулижников стал третьим.
Победил
голландский конькобежец Дай Дай Нтаб
Третий этап
Астана (Казахстан)
Мужчины 500 м
1. Дай
Дай Нтаб (Голландия) – 34,52.
2. Руслан Мурашов (Россия) – 34,57.
3. Павел Кулижников (Россия) – 34,61.
4. Артур Вас (Польша) – 35,62.
5. Тингай Гао (Китай) – 34.72...
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