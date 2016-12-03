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Тина Канделаки: Я тоже обожаю «эль класико», но деньги и финансовый расчет первичны

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, почему канал не покажет матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Реал».

- Где бы я ни оказалась, ко мне обязательно подходят мужчины с вопросом: когда будет «Ла Лига»? Мы все считаем. Если мы понимаем, что нам это экономически выгодно, то мы покупаем. Если мы что-то не купили, то мы ведем переговоры по одной простой причине — мы торгуемся.

Сказки про то, что «Матч ТВ» и субхолдинг «ГПМ Матч» покупает все подряд, потому что есть очень много денег, — клише, которое не соответствует действительности.

Люди, которые отвечают за формирование цены испанского чемпионата, следят за конкурентами, в первую очередь за английской премьер-лигой. Понимая цену там, они решили изменить и свою стоимость. Это бизнес, и тут все понятно. Просто в каждой из стран на это могут по-разному реагировать. Наш рынок развивается не столь интенсивно с точки зрения количества денег, чтобы мы синонимично реагировали на подобные изменения.

Если бы мы понимали, что мы тоже сумеем заработать больше на спонсорах, на продажах, на рейтингах, то сразу бы согласились на сделку. В противном случае мы берем паузу и ждем.

Я обожаю «эль класико», как во всем мире называют матч «Реала» и «Барселоны», и тоже хочу видеть его на телеканале «Матч ТВ». Но в этом вопросе деньги и грамотный финансовый расчет первичны, - рассказала Канделаки.

Матч «Барселона» - «Реал» начнется сегодня в 18:15 по московскому времени на стадионе «Камп Ноу».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.  

Голосование: Как завершится матч «Барселона» – «Реал»

Матч

Барселона - Реал

Состав

Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Маскерано, Роберто, Гомеш, Ракитич, Бускетс, Месси, Неймар, Суарес Л.

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Рамос, Иско, Ковачич, Модрич, Васкес, Роналду, Бензема

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

03 декабря 18:15, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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