Дубль Траоре помог ЦСКА разгромить «Урал»
ЦСКА дома крупно обыграл «Урал» (4:0) в 17-м туре чемпионата России.
Все мячи армейцы забили в первом тайме. Отличились Ласина Траоре (25-я и 35-я минуты), Бибрас Натхо (38-я - с пенальти) и Федор Чалов (40-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Столичный клуб набрал 32 очка и остался на третьем месте, команда из Екатеринбурга с 14 очками идет на данный момент тринадцатой.
В следующем туре ЦСКА 3 марта 2017 года примет «Зенит», а «Урал» днем позже сыграет дома с «Амкаром».
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)
Предупреждения:
нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция