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Мари Дорен-Абер: Еще не все выиграла в спорте, поэтому сохраняю мотивацию

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Пятикратная чемпионка мира Мари Дорен-Абер прокомментировала свою победу на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде.

- Я очень рада тому, как провела сегодняшнюю гонку, начала в хорошем темпе и затем продолжила прибавлять. Мне понравились и стрельба, и ход. Мне кажется, с такими показателями я смогу бороться всегда за высокие места. Рада, что смогла сконцентрироваться на мишенях. При этом много времени на стрельбу не тратила. Я еще не выиграла все в спорте, поэтому сохраняю мотивацию. У меня новый сезон и новые цели. Подготовка была хорошей, и я рассчитываю на многое. Мне нравится быть матерью и спортсменкой. Муж помогает мне каждый день справляться с моими обязанностями. Я буду стараться весь сезон держаться на высоком уровне, а главная цель для меня — Олимпийские игры в Корее, - цитирует Дорен-Абер «Чемпионат».

Напомним, что в субботу 30-летняя Дорен Абер преодолела дистанцию 7,5 километра за 20 минут и 9,7 десятых секунды, сумев обойтись без промахов. Второй стала финка Кайса Макарайнен, третьей - чешская биатлонистка Габриэла Коукалова (в прошлом - Соукалова).

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