Россиянки опустились на 6-е место в Кубке наций, Дальмайер сохранила лидерство в личном зачете
Женская сборная России по биатлону занимает лишь 6-ю строчку в зачете Кубка наций после четырех зачетных гонок сезона-2016/17.
Кубок наций
Женщины
После 4 гонок из 22
1. Германия – 1215
2. Франция – 1196
3. Швеция – 1019
4. Австрия – 1015
5. Чехия – 1004
6. Россия – 989
7. Украина – 954
8. Норвегия – 950
9. Италия – 903
10. Беларусь – 896
В личном зачете желтую майку лидера Кубка мира после сегодняшней спринтерской гонки в Эстерсунде сохранила за собой немка Лаура Дальмайер (103 очка). Она на 21 балл опережает француженку Мари Дорен Абер (82).
Завтра биатлонистки выйдут на старт гонки преследования.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически