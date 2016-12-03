Россиянки опустились на 6-е место в Кубке наций, Дальмайер сохранила лидерство в личном зачете

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Биатлон. Кубок мира. Спринт, женщины. Текстовая трансляция начнется в 13:45 Женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира на нашем портале.

КМ. Эстерсунд. Спринт. Мужчины. Начало текстовой трансляции – 16:45 мск В субботу в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону пройдет спринтерская гонка у мужчин.

Стал известен состав мужской сборной России на спринт в Эстерсунде Стал известен состав мужской сборной России на спринт в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде, сообщает Союз биатлонистов России.

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