Кайса Мякяряйнен: Не рассчитывала попасть в тройку призеров с промахом

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен поделилась впечатлениями от выступления в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

- Погода поменялась, и не было сегодня так ветрено. У меня были проблемы с новой винтовкой, но сегодня чувствовала себя уверенно на «лежке» и после этого поверила в себя. Сегодня я понимала, что многие девушки отстреляют чисто, и не рассчитывала попасть в тройку с промахом. Поэтому я очень рада, что мне это удалось. Тренеры гнали меня весь последний круг, я боролась и верила в свой успех. Не могу сказать, что я стала сильнее в лыжном ходе, чем в прошлые годы, и думаю, что еще смогу улучшить свою форму. У меня хорошая база для этого, - цитирует Мякяряйнен «Чемпионат».

Напомним, что в субботу Кайса Макарайнен стала второй в спринте, уступив только француженке Дорен Абер. Третье место досталось чешской биатлонистке Габриэле Коукаловой (в прошлом - Соукалова).