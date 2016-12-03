Александр Тарханов: 25 минут играли с ЦСКА на равных
Главный
тренер «Урала» Александр Тарханов поделился своим мнением о поражении от ЦСКА в
17-м туре чемпионата России (0:4).
- 25 минут
играли на равных, пытались навязать свою игру. А потом случился провал,
пропустили четыре мяча. Если есть момент, нужно забивать. ЦСКА именно так и
сделал. Это и определяет класс команды.
- А у вас
есть объяснение провалу?
- Вопрос в психологии. Как ребята пропускают гол, начинают тушеваться, какая-то растерянность появляется.
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)
Предупреждения:
нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция