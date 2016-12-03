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Александр Тарханов: 25 минут играли с ЦСКА на равных

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился своим мнением о поражении от ЦСКА в 17-м туре чемпионата России (0:4). 

- 25 минут играли на равных, пытались навязать свою игру. А потом случился провал, пропустили четыре мяча. Если есть момент, нужно забивать. ЦСКА именно так и сделал. Это и определяет класс команды. 

- А у вас есть объяснение провалу?

- Вопрос в психологии. Как ребята пропускают гол, начинают тушеваться, какая-то растерянность появляется. 

Матч

ЦСКА - Урал - 4:0 (4:0)

Голы

Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)

Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)

Предупреждения:

нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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