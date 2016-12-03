Александр Тарханов: 25 минут играли с ЦСКА на равных

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился своим мнением о поражении от ЦСКА в 17-м туре чемпионата России (0:4).

- 25 минут играли на равных, пытались навязать свою игру. А потом случился провал, пропустили четыре мяча. Если есть момент, нужно забивать. ЦСКА именно так и сделал. Это и определяет класс команды.

- А у вас есть объяснение провалу?

- Вопрос в психологии. Как ребята пропускают гол, начинают тушеваться, какая-то растерянность появляется.