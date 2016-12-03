Владимир Юрзинов: Я очень рад что мы сегодня заработали три очка
Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов
прокомментировал победу своих подопечных над «Северсталью» (2:0) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
- Сегодня была хорошая игра. Мы вовремя забили
нужные голы. И я очень рад что мы сегодня заработали три очка.
Напомним, у победителей отличились Олег Яшин и Мартин Бакош. Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Северсталь - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Яшин (Юйэнь), 13:28 (1:0). Бакош (Поникаровский, Марцинко), 43:48 (2:0).
Место и дата
03 декабря 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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