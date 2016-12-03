Владимир Юрзинов: Я очень рад что мы сегодня заработали три очка

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов прокомментировал победу своих подопечных над «Северсталью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Сегодня была хорошая игра. Мы вовремя забили нужные голы. И я очень рад что мы сегодня заработали три очка.

Напомним, у победителей отличились Олег Яшин и Мартин Бакош. Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.