Леонид Слуцкий: Мы все хотели, чтобы Акинфеев установил рекорд
Главный
тренер ЦСКА Леонид Слуцкий - о разгроме «Урала» (4:0) в 17-м туре чемпионата
России и рекорде Игоря Акинфеева.
- Мы все еще
раз поздравили Игоря Акинфеева, он сыграл 253 матча на ноль. Очень нервные были
последние 15 минут. Мы все очень хотели, чтобы Игорь установил этот
рекорд.
- Что с
Фернандесом?
- Вроде бы
все должно быть нормально.
- Чалова
поздравили с первым голом?
- Поздравили, он себя очень плохо чувствовал. Еще в начале матча заболела голова. Но даже в таком состоянии смог забить гол.
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)
Предупреждения:
нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция