Леонид Слуцкий: Мы все хотели, чтобы Акинфеев установил рекорд

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий - о разгроме «Урала» (4:0) в 17-м туре чемпионата России и рекорде Игоря Акинфеева.

- Мы все еще раз поздравили Игоря Акинфеева, он сыграл 253 матча на ноль. Очень нервные были последние 15 минут. Мы все очень хотели, чтобы Игорь установил этот рекорд.

- Что с Фернандесом?

- Вроде бы все должно быть нормально.

- Чалова поздравили с первым голом?

- Поздравили, он себя очень плохо чувствовал. Еще в начале матча заболела голова. Но даже в таком состоянии смог забить гол.