Александр Гулявцев: С «нулем» в графе забитых очень тяжело выиграть матчи

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Куньлуня» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Сегодня была хорошая, равная и боевая игра. По своей команде скажу, что с «нулем» в графе забитых очень тяжело выиграть матчи. Точнее - невозможно.

Напомним, у победителей отличились Олег Яшин и Мартин Бакош. Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.