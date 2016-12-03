Александр Гулявцев: С «нулем» в графе забитых очень тяжело выиграть матчи
Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев
прокомментировал поражение своих подопечных от «Куньлуня» (0:2) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
- Сегодня была хорошая, равная и боевая игра. По
своей команде скажу, что с «нулем» в графе забитых очень тяжело
выиграть матчи. Точнее - невозможно.
Напомним, у победителей отличились Олег Яшин и Мартин Бакош. Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, команда из Череповца идет 13-й на Западе.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Северсталь - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Яшин (Юйэнь), 13:28 (1:0). Бакош (Поникаровский, Марцинко), 43:48 (2:0).
Место и дата
03 декабря 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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