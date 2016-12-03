Ники Лауда: Своим решением Росберг застал нас врасплох
Неисполнительный директор
«Мерседеса» Ники Лауда поделился своим мнением о решении Нико Росберга. Напомним, что
пилот «Мерседеса» объявил о завершении карьеры после завоевания чемпионского
титула.
«Это (замена Росберга) будет серьезной проблемой. У нас был лучший состав пилотов из всех возможных. Мы знали, на
что способны Льюис и Нико. Именно поэтому в июне мы продлили контракт с
Росбергом до конца 2018 года.
Конечно, в качестве кандидатов на замену чемпиону
мира-2016 называют многих гонщиков, в том числе Себастьяна Феттеля и Фернандо
Алонсо. Но контракты обоих, с «Феррари» и «Маклареном» соответственно,
рассчитаны ещё на один сезон.
Своим решением Росберг застал нас врасплох. Но гонщик
сам выбирает время, когда ему уйти, и никто не может повлиять на это решение»,
- цитирует Лауду Autosport.
Ранее в «Мерседесе» заявили, что команда уважает решение Нико Росберга.