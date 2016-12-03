Ники Лауда: Своим решением Росберг застал нас врасплох

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда поделился своим мнением о решении Нико Росберга. Напомним, что пилот «Мерседеса» объявил о завершении карьеры после завоевания чемпионского титула.

«Это (замена Росберга) будет серьезной проблемой. У нас был лучший состав пилотов из всех возможных. Мы знали, на что способны Льюис и Нико. Именно поэтому в июне мы продлили контракт с Росбергом до конца 2018 года.

Конечно, в качестве кандидатов на замену чемпиону мира-2016 называют многих гонщиков, в том числе Себастьяна Феттеля и Фернандо Алонсо. Но контракты обоих, с «Феррари» и «Маклареном» соответственно, рассчитаны ещё на один сезон.

Своим решением Росберг застал нас врасплох. Но гонщик сам выбирает время, когда ему уйти, и никто не может повлиять на это решение», - цитирует Лауду Autosport.

Ранее в «Мерседесе» заявили, что команда уважает решение Нико Росберга.