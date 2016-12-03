Габриэла Коукалова: Сегодня мне хватило сил только на два круга

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала свой результат в спринте на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.

- Конечно, всегда приятно быть в первой пятерке. Я не ожидала от себя такого. Многие спрашивают меня об амбициях на сезон, но я ничего не жду от результатов и не загружаю себя давлением. Для начала я выступаю неплохо. Сегодня мне хватило сил только на два круга, и на финише я проиграла многовато и Мари, и Кайсе. Но результат всё равно неплохой. Я сказала своему мужу, что главная причина, по которой выхожу за него, что придётся в фамилии поменять всего одну букву. Это очень практично. Я пока не знаю, какая будет погода завтра и какого результата ждать от меня, но я буду сражаться, как обычно, - цитирует Коукалову «Чемпионат».

Напомним, Габриэла Коукалова (в прошлом - Соукалова) заняла в спринте третье место, уступив на дистанции француженке Мари Дорен-Абер и финской спортсменке Кайсе Мякяряйнен.