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«Севилья» уступила «Гранаде»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Гранада» дома взяла верх над «Севильей» (2:1) в 14-м туре чемпионата Испании.

Голы у победителей забили Андреас Перейра (27-я минута) и Давид Ломбан (56-я), у гостей - Виссам Бен-Йедер (90-я).

Севильцы с 27 очками занимают на данный момент третье место, их сегодняшний соперник набрал 8 баллов и ушел с последнего места.

В следующем туре «Севилья» 11 декабря сыграет на выезде с «Сельтой», а «Гранада» 9 декабря встретится в гостях с «Малагой».

Матч

Гранада - Севилья - 2:1 (1:0)

Голы

Перейра 26 (1:0). Ломбан 57 (2:0). Бен Йеддер 90 (2:1 - пен.).

Состав

Гранада: Очоа, Ломбан, Силва Г., Фулкьер, Сонье, Перейра, Бога (Куэнка, 75), Карсела-Гонсалес, Сампер, Агбо (Маркес, 77), Кравец (Понсе, 86)

Севилья: Гонсалес С., Рами, Меркадо (Сарабиа, 69), Мариано, Пареха, Корреа (Бен Йеддер, 69), Краневиттер (Иборра, 56), Витоло, Н'Зонзи, Васкес, Вьетто

Предупреждения:

Перейра, 28; Силва Г., 34; Карсела-Гонсалес, 40; Маркес, 81 - Васкес, 44; Иборра, 64

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

03 декабря 15:00, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

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