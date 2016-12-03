Ян Коларж: СКА можно обыгрывать, но нужно забрасывать больше одной шайбы

Защитник «Амура» Ян Коларж поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:2).

- Со СКА можно играть, обыгрывать их. Видно, что у этой команды есть мастерство, другие хоккеисты, не такие, как мы. Но надо выжимать из себя все, можно обыгрывать их.

Такие команды, как СКА, всегда забьют одну или две шайбы. Если хотим побеждать, нам одного гола не хватит. У «Амура» не получается играть в большинстве. А большинство решает исходы матчей. Соперник забросил, а мы нет, поэтому СКА набрал очки.

В моменте с первым пропущенным голом после вбрасывания получился бросок, было добивание. Это не значит, что мы расслабились. Просто не взяли игроков и не подобрали шайбу, - приводит слова Коларжа официальный сайт «Амура».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли в Хабаровске «Амур» со счетом 2:1. На гол Томаша Зогорны гости ответили дублем Сергея Широкова.

После этой встречи армейцы занимают первое место в Западной конференции, имея в активе 93 очка. Хабаровчане с 41 очком остались на 13-м месте на Востоке.

Следующий матч СКА проведет во Владивостоке против «Адмирала» 5 декабря. Встреча начнется в 12:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Амур» в это же время примет «Северсталь».