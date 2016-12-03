«Трабзонспор» просматривал Тошича на матче ЦСКА – «Урал»

«Трабзонспор» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу. Представители турецкого клуба побывали на сегодняшнем матче московских армейцев.

Как сообщает «Чемпионат.com», на матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА – «Урал» (4:0) был скаут «Трабзонспора», который просматривал Тошича. Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал Зорану контракт с понижением зарплаты, но соглашение пока не было подписано.

В текущем сезоне 29-летний Зоран Тошич провел 14 матчей за ЦСКА в чемпионате России и забил один мяч при трех голевых передачах.