«Трабзонспор» просматривал Тошича на матче ЦСКА – «Урал»
«Трабзонспор» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА
Зорану Тошичу. Представители турецкого клуба побывали на сегодняшнем матче
московских армейцев.
Как сообщает «Чемпионат.com», на матче 17-го тура чемпионата России
ЦСКА – «Урал» (4:0) был скаут «Трабзонспора», который просматривал Тошича.
Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал Зорану контракт с понижением
зарплаты, но соглашение пока не было подписано.
В текущем сезоне 29-летний Зоран Тошич провел 14 матчей за ЦСКА в чемпионате России и забил один мяч при трех голевых передачах.
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)
Предупреждения:
нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция