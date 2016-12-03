Игорь Шуневич: Минское «Динамо» не может себе позволить остаться вне плей-офф два года подряд

Председатель Наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорь Шуневич подверг жесткой критике работу руководства клуба.

– Клуб не имеет права позволить себе остаться вне плей-офф два года подряд. Если так произойдет, это будет означать, что ни руководство, ни команда не в состоянии добиваться результатов, а значит и существовать в таком виде, как сейчас. Если мы не продемонстрируем игру по итогам сезона, мне как руководителю придется принять серьезные и непопулярные меры.

Это не только мое мнение. Так считают и другие члены Наблюдательного совета, а также болельщики. Если для клуба будет результативнее избавиться от нынешнего руководства и продолжить строить команду с другими людьми, я готов на это пойти.

Мне известны все сложности, с которыми столкнулся клуб, но у нас нет выбора, кроме как «выживать» в таких реалиях, - передает слова Шуневича пресс-служба МВД республики Беларусь.

Напомним, что после 36 матчей регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» набрало 58 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.