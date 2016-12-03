Алексей Швед – самый ценный игрок Единой Лиги ВТБ в ноябре

Защитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед признан самым ценным игроком Единой Лиги ВТБ в ноябре.

В ноябре 27-летний россиянин принял участие в четырех играх, в которых в среднем набирал 19 очков, совершал 4,25 передач и 2,75 подборов. Во всех этих четырех встречах подмосковный клуб одерживал победу.

Защитник «Химок» Алексей Швед - MVP ноября

November MVP - Alexey Shved (@Khimkibasket) pic.twitter.com/lNvVsVrHMx — VTB United League (@VTBUL) 3 декабря 2016 г.

В гонке за титул MVP ноября защитник сборной России опередил Марди Коллинза из «Локомотива-Куба ни» и Виталия Фридзона из ЦСКА.

Напомним, что самым ценным игроком предыдущего месяца стал защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд.