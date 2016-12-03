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Алексей Швед – самый ценный игрок Единой Лиги ВТБ в ноябре

Источник:  Единая Лига ВТБКомментарии

Защитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед признан самым ценным игроком Единой Лиги ВТБ в ноябре.

В ноябре 27-летний россиянин принял участие в четырех играх, в которых в среднем набирал 19 очков, совершал 4,25 передач и 2,75 подборов. Во всех этих четырех встречах подмосковный клуб одерживал победу.

В гонке за титул MVP ноября защитник сборной России опередил Марди Коллинза из «Локомотива-Кубани» и Виталия Фридзона из ЦСКА. 

Напомним, что самым ценным игроком предыдущего месяца стал защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд.

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