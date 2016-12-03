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В Петербурге с 7 декабря начнут выдавать паспорта болельщиков ЧМ-2018

Источник:  Twitter.comКомментарии

В Санкт-Петербурге с 7 декабря планируется начать выдачу паспортов болельщиков чемпионата мира-2018.

Об этом в своем твиттере сообщил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

- 7 декабря запускаем первый центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ по футболу 2018 г. в Санкт-Петербурге. Это важный элемент безопасности ЧМ2018! - написал Никифоров.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Петербурге стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. 

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