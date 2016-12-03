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Киевское «Динамо» на выезде не сумело обыграть «Ворсклу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 17-го тура чемпионата Украины между полтавской «Ворсклой» и киевским «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В дебюте матча сначала Сергей Сидорчук, а затем Андрей Ярмоленко (с пенальти) поразили ворота «Ворсклы». Впрочем, благодаря точным ударам Санжара Турсунова и Павла Ребенка хозяева отыгрались.

«Динамо» с 37 очками на втором месте в чемпионате Украины. У «Ворсклы» 20 очков и седьмое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

17-й тур

Матч

Ворскла - Динамо К - 2:2 (2:2)

Голы

Сидорчук 5 (0:1). Ярмоленко 14 (0:2). Турсунов 15 (1:2). Ребёнок 34 (2:2).

Состав

Ворскла: Непогодов, Чеснаков, Дитятьев, Симинин, Пердута, Турсунов, Ткачук, Кобахидзе, Кравченко, Ребёнок, Одарюк

Динамо К: Рудько, Вида, Хачериди, Макаренко, Рыбалка, Морозюк, Гармаш, Цыганков, Сидорчук, Мораеш, Ярмоленко

Предупреждения:

Дитятьев, 10; Чеснаков, 14; Одарюк, 25; Бартулович, 65; Симинин, 72 - Беседин, 70

Место и дата

03 декабря 15:00, Ворскла, Онлайн-трансляция

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