Киевское «Динамо» на выезде не сумело обыграть «Ворсклу»
Матч 17-го тура чемпионата Украины между полтавской «Ворсклой» и
киевским «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.
В дебюте матча сначала Сергей Сидорчук, а затем Андрей Ярмоленко
(с пенальти) поразили ворота «Ворсклы». Впрочем, благодаря точным ударам Санжара
Турсунова и Павла Ребенка хозяева отыгрались.
«Динамо» с 37 очками на втором месте в чемпионате Украины. У «Ворсклы»
20 очков и седьмое место.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
17-й тур
Матч
Ворскла - Динамо К - 2:2 (2:2)
Голы
Сидорчук 5 (0:1). Ярмоленко 14 (0:2). Турсунов 15 (1:2). Ребёнок 34 (2:2).
Состав
Ворскла: Непогодов, Чеснаков, Дитятьев, Симинин, Пердута, Турсунов, Ткачук, Кобахидзе, Кравченко, Ребёнок, Одарюк
Динамо К: Рудько, Вида, Хачериди, Макаренко, Рыбалка, Морозюк, Гармаш, Цыганков, Сидорчук, Мораеш, Ярмоленко
Предупреждения:
Дитятьев, 10; Чеснаков, 14; Одарюк, 25; Бартулович, 65; Симинин, 72 - Беседин, 70
Место и дата
03 декабря 15:00, Ворскла, Онлайн-трансляция