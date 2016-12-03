Киевское «Динамо» на выезде не сумело обыграть «Ворсклу»

Матч 17-го тура чемпионата Украины между полтавской «Ворсклой» и киевским «Динамо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В дебюте матча сначала Сергей Сидорчук, а затем Андрей Ярмоленко (с пенальти) поразили ворота «Ворсклы». Впрочем, благодаря точным ударам Санжара Турсунова и Павла Ребенка хозяева отыгрались.

«Динамо» с 37 очками на втором месте в чемпионате Украины. У «Ворсклы» 20 очков и седьмое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

17-й тур