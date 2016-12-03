Михаил Юньков: Очень рад первой шайбе за «Авангард»

Форвард омского «Авангарда» Михаил Юньков поделился ожиданиями перед матчем со «Слованом».

- Первая шайба за клуб воодушевила? Долго хотел забить, и хорошо, что получилось. Очень рад, буду стараться и дальше забивать!

Чего ожидать от матча со «Слованом»? Мы всегда играем в свой хоккей, следуем установке тренера. Я думаю, мы будем стараться больше атаковать, забивать и не ошибаться в защите, - приводит слова Юнькова официальный сайт «Авангарда».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между братиславским «Слованом» и омским «Авангардом» состоится 3 декабря в 19:00 по московскому времени.