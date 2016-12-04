«Локомотив» - «Терек». Начало текстовой трансляции – 16:00 мск

В воскресенье в матче 17-го тура чемпионата России встретятся московский «Локомотив» и «Терек» и Грозного.

Их матч пройдет в Москве на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Напомним, что после 16 туров у «Локомотива» было 20 очков. Он занимал 11-е место в турнирной таблице РФПЛ. У «Терека» было 28 очков. Клуб из Грозного шел четвертым.