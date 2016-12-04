«Локомотив» - «Терек». Начало текстовой трансляции – 16:00 мск
В воскресенье в матче 17-го тура
чемпионата России встретятся московский «Локомотив» и «Терек» и Грозного.
Их матч пройдет в Москве на стадионе
«Локомотив» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию.
Напомним, что после 16 туров у «Локомотива» было 20 очков. Он занимал 11-е место в турнирной таблице РФПЛ. У «Терека» было 28 очков. Клуб из Грозного шел четвертым.
Матч
Место и дата
04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция
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