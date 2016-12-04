КХЛ. «Йокерит» - «Салават Юлаев», «Локомотив» - «Барыс» и другие матчи
Результаты матчей
регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
4 декабря
Матч
Место и дата
04 декабря 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
04 декабря 18:00, Тондираба, Онлайн-трансляция
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