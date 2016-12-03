Александр Бубнов: Функционально «Ростов» выглядит лучше «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» примет «Зенит».

«Если «Ростов» будет вновь проводить ротацию, экономя силы на Лигу чемпионов, то точно не выиграет у «Зенита». Петербуржцам некуда отступать — они свои еврокубковые задачи уже решили и могут позволить себе играть без оглядки на предстоящий матч в Лиге Европы. Если «Ростов» выйдет в оптимальном составе и будет рассматривать игру с «Зенитом» как генеральную репетицию матча с ПСВ, то способен победить. Функционально ростовчане выглядят лучше на текущий момент», - цитирует Бубнова Sportbox.ru

Напомним, начало встречи в 19:00 по московскому времени.