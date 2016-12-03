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Петр Иванов избран президентом Федерации триатлона России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Новым президентом Федерации триатлона России стал Петр Иванов. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации Галина Шиповалова.

«Иванов был единогласно избран президентом», - цитирует Шиповалову «Р-Спорт». Также она сообщила о своем избрании генеральным секретарем.

Первым вице-президентом федерации был избран Игорь Казиков. Вице-президентами стали экс-глава ФТР Быстров, Олег Дмитрусенко и Алексей Ческидов.

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