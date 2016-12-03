Петр Иванов избран президентом Федерации триатлона России
Новым президентом Федерации триатлона России стал Петр Иванов.
Об этом сообщила генеральный
секретарь Федерации Галина Шиповалова.
«Иванов был единогласно
избран президентом», - цитирует
Шиповалову «Р-Спорт». Также она сообщила о своем избрании генеральным
секретарем.
Первым вице-президентом
федерации был избран Игорь Казиков. Вице-президентами стали экс-глава ФТР
Быстров, Олег Дмитрусенко и Алексей Ческидов.
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