«Динамо-ЛО» обыграло «Югру-Самотлор», уступая 0:2 по ходу встречи
«Динамо-ЛО» в матче
регулярного чемпионата Суперлиги победило «Югру Самотлор» со счетом 3:2.
Счет по сетам: 20:25,
20:25, 25:15, 25:22, 17:15.
Напомним, следующий матч подопечные Олега Согрина проведут
25 декабря против «Газпрома Югры», команда из Нижневартовска в тот же день
сыграет против НОВы.
«Динамо-ЛО» с девятью очками занимает 11-е место, «Югра-Самотлор» с 12 очками идет на 10-м месте.
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