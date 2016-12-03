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«Динамо-ЛО» обыграло «Югру-Самотлор», уступая 0:2 по ходу встречи

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Динамо-ЛО» в матче регулярного чемпионата Суперлиги победило «Югру Самотлор» со счетом 3:2.

Счет по сетам: 20:25, 20:25, 25:15, 25:22, 17:15.

Напомним, следующий матч подопечные Олега Согрина проведут 25 декабря против «Газпрома Югры», команда из Нижневартовска в тот же день сыграет против НОВы.

«Динамо-ЛО» с девятью очками занимает 11-е место, «Югра-Самотлор» с 12 очками идет на 10-м месте.

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