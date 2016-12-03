«Челси» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» дома уступил «Челси» (1:3) в 14-м туре чемпионата Англии.
Счет под занавес первого тайма открыли хозяева поля. После подачи полузащитника Хесуса Наваса мяч в свои ворота срезал Гари Кэйхилл.
На 60-й минуте Диего Коста восстановил равенство, а вскоре Виллиан вывел лондонцев вперед. Точку в матче на 90-й минуте поставил Эден Азар.
В компенсированное время у несовладавших с нервами игроков «горожан» случилась вспышка агрессии, которую арбитр погасил, удалив Агуэро и Фернандиньо.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Команда Антонио Конте с 34 упрочила свое лидерство в таблице АПЛ, ее сегодняшний соперник с 30 баллами идет на данный момент третьим.
В следующем туре «Манчестер Сити» 10 декабря сыграет на выезде с «Лестером», а «Челси» в тот же день примет «Вест Бромвич».
Матч
Манчестер Сити - Челси - 1:3 (1:0)
Голы
Кэйхилл 45 (1:0 - автогол). Коста 60 (1:1). Виллиан 70 (1:2). Азар 90 (1:3).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Ихеаначо, 78), Отаменди, Коларов, Силва, Сане (Клиши, 69), Гюндоган (Туре, 76), де Брюйне, Фернандиньо, Навас, Агуэро
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Мозес, Фабрегас, Азар (Батшуайи, 90), Канте, Педро (Виллиан, 50), Коста (Чалоба, 85)
Предупреждения:
Отаменди, 17; Навас, 81 - Чалоба, 90; Фабрегас, 90
Удаления:
Фернандиньо, 90; Агуэро, 90 - нет
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
03 декабря 15:30, Этихад, Текстовая трансляция