«Челси» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» дома уступил «Челси» (1:3) в 14-м туре чемпионата Англии.

Счет под занавес первого тайма открыли хозяева поля. После подачи полузащитника Хесуса Наваса мяч в свои ворота срезал Гари Кэйхилл.

На 60-й минуте Диего Коста восстановил равенство, а вскоре Виллиан вывел лондонцев вперед. Точку в матче на 90-й минуте поставил Эден Азар.

В компенсированное время у несовладавших с нервами игроков «горожан» случилась вспышка агрессии, которую арбитр погасил, удалив Агуэро и Фернандиньо.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Команда Антонио Конте с 34 упрочила свое лидерство в таблице АПЛ, ее сегодняшний соперник с 30 баллами идет на данный момент третьим.

В следующем туре «Манчестер Сити» 10 декабря сыграет на выезде с «Лестером», а «Челси» в тот же день примет «Вест Бромвич».