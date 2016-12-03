«Ростов» - «Зенит». Анюков и Юсупов выйдут с первых минут

Георгий Миланов: Давно не видел такой хорошей игры ЦСКА, как во первом туре матча с «Уралом»

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился впечатлениями после матча против «Урала» в 17-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.