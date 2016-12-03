«Ростов» - «Зенит». Бухаров - в старте, Азмун - в запасе
Тренерский штаб «Ростова»
определился с составом на матч 17-го тура РФПЛ против «Зенита».
Стартовый состав: Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Терентьев, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Байрамян,
Полоз, Бухаров.
Запасные: Комиссаров, Гошев, Ярошенко,
Папа Гуйе, Гранат, Скопинцев, Эзатолахи, Григорьев, Препелицэ, Мусса Думбия, Киреев, Азмун.
Напомним, матч «Ростов» - «Зенит» пройдет 3 декабря на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция