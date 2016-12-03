Леонид Слуцкий: Были самые нервные последние 15 минут в карьере

Главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над «Уралом» поздравил Игоря Акинфеева, который в 253-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

- Мы все поздравили Игоря Акинфеева с установлением феноменального рекорда — 253 матча на ноль. Были самые нервные последние 15 минут в карьере. Все было понятно по результату, но хотелось, чтобы именно сегодня Игорь побил рекорд, который казался вечным.



- Заменили бы Акинфеева на Чепчугова, не было бы такой нервной концовки!

- Мы планировали это сделать, но были вынужденные замены Фернандеса и Траоре.



- Как в раздевалке отреагировали на первый гол Чалова?

- Поздравили, конечно. Тем более что он себя плохо чувствовал – в начале матча заболела голова, но даже в таком состоянии смог забить, - рассказал Слуцкий в интервью пресс-службе красно-синих.

Напомним, что в субботу в матче 17-го тура РФПЛ ЦСКА разгромил «Урал» со счетом 4:0.