Леонид Слуцкий: Были самые нервные последние 15 минут в карьере
Главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над «Уралом» поздравил Игоря Акинфеева, который в 253-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- Мы все поздравили Игоря Акинфеева с установлением
феноменального рекорда — 253 матча на ноль. Были самые нервные последние 15
минут в карьере. Все было понятно по результату, но хотелось, чтобы именно
сегодня Игорь побил рекорд, который казался вечным.
- Заменили бы Акинфеева на Чепчугова, не было бы такой нервной концовки!
- Мы планировали это сделать, но были вынужденные замены Фернандеса и Траоре.
- Как в раздевалке отреагировали на первый гол Чалова?
- Поздравили, конечно. Тем более что он себя плохо чувствовал – в начале матча заболела голова, но даже в таком состоянии смог забить, - рассказал Слуцкий в интервью пресс-службе красно-синих.
Напомним, что в субботу в матче 17-го тура РФПЛ ЦСКА разгромил «Урал» со счетом 4:0.
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)
Предупреждения:
нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция