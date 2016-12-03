Акинфеев побил рекорд Дасаева по количеству «сухих» матчей

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в матче с «Уралом» (4:0) в 253-й раз сохранил свои ворота в неприкосновенности, тем самым побил рекорд Рината Дасаева и стал абсолютным рекордсменом среди отечественных вратарей по количеству «сухих» матчей.

На счету капитана ЦСКА 159 «сухих» матчей в чемпионате России, 21 – в российских кубковых турнирах, 28 – в еврокубках и 45 – в составе национальной сборной.

Напомним, Акинфеев дебютировал в основном составе ЦСКА в 2003 году. Всего он провел за армейский клуб 414 матчей, в которых пропустил 379 мячей.