Акинфеев побил рекорд Дасаева по количеству «сухих» матчей
Голкипер ЦСКА Игорь
Акинфеев в матче с «Уралом» (4:0) в 253-й раз
сохранил свои ворота в неприкосновенности, тем самым побил рекорд Рината
Дасаева и стал абсолютным рекордсменом среди отечественных вратарей по
количеству «сухих» матчей.
На счету капитана ЦСКА 159 «сухих» матчей в чемпионате России, 21 – в российских кубковых турнирах, 28 – в еврокубках и 45 – в составе национальной сборной.Напомним, Акинфеев дебютировал в основном составе ЦСКА в 2003 году. Всего он провел за армейский клуб 414 матчей, в которых пропустил 379 мячей.
Матч
Голы
Траоре 25 (1:0). Траоре 35 (2:0). Натхо 38 (3:0 - пен.). Чалов 40 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Фернандес (Набабкин, 68), Березуцкий В., Головин, Натхо, Тошич, Миланов, Чалов (Дзагоев, 46), Траоре (Страндберг, 80)
Урал: Заболотный, Новиков (Меркулов, 54), Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Фидлер, Павленко (Подоксёнов, 66), Динга, Коробов, Павлюченко, Лунгу (Хозин, 83)
Предупреждения:
нет - Новиков, 37; Фонтанелло, 67
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 декабря 14:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция