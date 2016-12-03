Даниэль Риккардо: Нико преподнес кому-то прекрасный рождественский подарок
Пилот «Ред Булла»
Даниэль Риккардо прокомментировал заявление пилота «Мерседеса» Нико Росберга о
завершении карьеры.
«Полагаю, все это было довольно неожиданно. Точно говорю, кому-то он преподнес прекрасный рождественский подарок – кто бы ни занял это место, надеюсь, этот гонщик по достоинству оценит, что ему достанется. Но Нико молодец, ему хватило смелости сказать, что с него довольно, он добился всего, чего хотел. Все по-честному», - сказал Риккардо.
Напомним, вчера, 2 декабря на пресс-конференции Международной автомобильной федерации действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг объявил о завершении карьеры.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически